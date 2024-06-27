З’являється все більше доказів того, що Москва почала робити те саме щодо скрапленого природного газу.

За кілька місяців після вторгнення в Україну та каральних обмежень Заходу, запроваджених у відповідь, Росія накопичила тіньовий флот для транспортування своєї нафти по всьому світу. Тепер з’являється все більше доказів того, що Москва почала робити те саме щодо скрапленого природного газу (СПГ), пише Bloomberg.

Зазначається, що газ є ключем до планів Кремля збільшити експорт, поповнити державну скарбницю та фінансувати свою військову машину, але для цього потрібна більша частка світового ринку СПГ, оскільки "колись прибуткова європейська трубопровідна торгівля майже припинена".

"На сьогоднішній день плани розширення заважали санкціями США, які не дозволили іноземним компаніям потрапити на ринок і припинили поставки спеціалізованих готових носіїв, життєво необхідних для досягнення арктичних об’єктів", - зазначає видання. Відео дня

Автори прогнозують, що нові європейські обмеження, які запровадять наступного року, обмежуючи доступ до портів, ще більше заважатимуть поточному ланцюжку поставок.

"Деталі разюче схожі на маневри зі створення національного тіньового нафтового флоту, включаючи використання непрозорих компаній і кораблів, настільки старих, що за нормальних умов вони вже були б виведені з експлуатації", - зазначається у статті.

Тіньовий флот РФ - останні новини

14-й пакет санкцій ЄС завдасть удару по "тіньовому флоту" російських танкерів, повідомила повідомила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот. За її словами, саме цей флот рятує Росію від повної нафтової блокади.

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