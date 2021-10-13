Середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в вересні 2021 року порівняно з серпнем зросла на 27% і становила 543,1 дол. за тисячу кубометрів,

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому за рік блакитне паливо подорожчало в 3,8 раза. У вересні 2020 року його ціна була на рівні 140,5 дол. за тис. куб. м.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 вересня 2021 року, яка становить 14480,54 грн, або 543,1 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

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6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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Автор: Ганна Бредіхіна