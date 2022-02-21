Зокрема, в мережі Marshal ціни зросли на 50-60 копійок на всі види пального.

Українські мережі АЗС за вихідні з 18 до 21 лютого підвищили ціни на бензин та дизель.

Про це повідомляє enkorr, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, на станціях мережі KLO бензини подорожчали на 20 коп./л, ДП - на 10 коп./л. Ціна на А-92 збільшилася до 35,49 грн/л, на А-95 - до 36,09 грн/л, на ДП - до 35,39 грн/л.

У мережі Shell бензини подорожчали на 73-80 коп./л: бензин А-92 - до 35,99 грн/л, бензин А-95 - до 36,75 грн/л, ціна ДП зросла на 55 коп./л, до 36,07 грн/л.

У мережі Marshal ціни зросли на 50-60 коп./л на всі види пального.

Мережі Motto, Татнафта-АЗС-Україна, Prime, ZOG підвищили ціни на пальне в межах 0,8-1 грн/л.

При цьому в мережі Chipo бензини подешевшали на 23 коп./л: бензин А-92 - до 33,84 грн/л, бензин А-95 - до 34,51 грн/л, ціна ДП знизилася на 4 коп./л, до 33,50 грн/л.

Зазначається, що зростання цін стало результатом коригування вартості пального 15 лютого відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

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