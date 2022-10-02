Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Москву для продовження консультацій щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляється у Twitter МАГАТЕ.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі продовжує свої консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької АЕС. Очікується, що наступного тижня він поїде до Києва та Москви", - зазначено у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що експерти МАГАТЕ на ЗАЕС сьогодні заявили, що в районі ЗАЕС знову було чутно кілька вибухів. Вибухи, ймовірно, були спричинені протипехотними мінами та не вплинули на роботу системи станції.

Генеральний директор МАГАТЕ висловив надію, що генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов, викрадений окупантами, "безпечно та швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити свої важливі функції на станції".

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, два експерти залишилися там на постійній основі.

11 вересня у МАГАТЕ заявили про початок консультацій щодо створення безпекової зони на електростанції.

1 жовтня російські загарбники викрали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

За інформацією президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав’язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: