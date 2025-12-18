США пропонують ділити станцію "на трьох", зазначив президент.

Поки що жодних домовленостей щодо долі Запорізської атомної електростанції після закінчення бойових дій немає. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

"Питання ці підіймалися. Серед сенситивних питань є питання Донбасу, ви знаєте. Друге питання – грошей. Третє питання – ЗАЕС. Це наша станція, руські вважають, що це їхня станція, бо вони її окупували. Вони не визнають ані правила, ані право. США запропонували компроміс, як вони вважають. Що станція якимось чином повинна існувати, працювати. І в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох. Я їм сказав, що я вважаю, що це несправедливо. І тут питання не лише в тому, що це наша станція", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі навколо ЗАЕС є безліч питань, які стосуються не лише розподілення електроенергії та фінансів. Також є питання щодо доступу до станції та її безпеки.

"Питання також у тому, що наша команда, наші люди там працюють і повинні працювати. Там зараз невелика кількість людей, бо станція не працює на 100%. Але коли вона буде працювати, там буде знаходитися більша команда українських спеціалістів. Де вони будуть жити? Багато різних на сьогодні питань, які треба погоджувати з МАГАТЕ. Питання, а хто буде зараз відновлювати станцію, наприклад. Адже там багато грошей треба вкладати. Також ця станція повʼязана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях. Повинна бути дамба, яку підірвали руські. Вони підірвали, а хто буде платити зараз?", – додав Зеленський.

Дискусії навколо ЗАЕС: що відомо

Раніше президент Зеленський заявляв, що Росія хоче залишити собі ЗАЕС в рамках мирних перемовин. Водночас він заявив, що якщо так трапиться, то станція працювати не буде.

Тим часом у МАГАТЕ заявили, що в разі досягнення мирної угоди, ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу", а також угоди про співпрацю між Україною та Росією. Водночас гендиректор МАГАТЕ заявив, що доки війна не буде припинена, "завжди існує імовірність, що щось піде дуже, дуже не так".

