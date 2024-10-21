Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики, наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

Зазначається, що в разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

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"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Окупація Запорізької АЕС - останні новини

1 жовтня російські загарбники атакували магістральну підстанцію та знеструмили одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. У Міненерго назвали атаку "актом ядерного тероризму", зазначивши, що станція опинилася на межі блекауту.

20 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ 65 голосами схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Зокрема, МАГАТЕ закликала до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

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