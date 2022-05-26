Угорщина сильно залежить від російської нафти і газу.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скептично поставився до виходу з тупикової ситуації з Угорщиною про заборону на російську нафту наступного тижня.

Про це пише видання The New Tork Times.

"Орбан не дає особливих підстав сподіватися, що ми зможемо домовитися в понеділок або у вівторок", - сказав він.

Але, на його думку, блок зрештою подолає протистояння.

Проте переговори в Брюсселі про надання Угорщині поступок тривають останні кілька тижнів. Орбан зажадав більше часу, перш ніж Угорщина відвикне від російської нафти. Він хоче коштів, щоб допомогти країні перейти на нові ресурси і уникнути, за його словами, "атомної бомби" для економіки Угорщини.

Угорщина сильно залежить від російської нафти і газу. Вартість модернізації інфраструктури Угорщини для отримання неросійської нафти оцінюється в близько 700 мільйонів євро.

Офіційні особи ЄС заявили, що Орбан отримав запевнення в тому, що він може отримати більшість пільг, про які він просить, якщо він підпише ембарго. За їх словами, серед обговорюваних поступок Угорщина матиме на два роки більше, ніж більшість інших держав-членів, для припинення імпорту російської нафти з пропонованим крайнім терміном поетапної відмови в кінці 2024 року.

Прем'єр-міністр Нідерландів, сказав, що продовження для Угорщини введення повної заборони на нафту здається розумним. Але він сказав, що стурбований тим, що Угорщина вимагає коштів, коли у неї є своя частка в ЄС.

Франс Тіммерманс, ще один голландець, який є високопоставленим чиновником Європейської комісії з енергетики та зміни клімату, заявив що надання Угорщині доступу до вузькоцільових засобів для модернізації її енергетичної інфраструктури потенційно може відкрити шлях для просування нафтового ембарго.

Муджтаба Рахман, керуючий директор по Європі консалтингової фірми Eurasia, сказав, що все ще є підстави для оптимізму щодо того, що ЄС може схвалити заборону на нафту і ще більше покарати Росію.

"Враховуючи проєвропейську позиція населення Угорщини і той факт, що з Брюсселя, ймовірно, будуть надходити якісь гроші, ми як і раніше вважаємо, що Орбан буде змушений поступитися", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня був представлений шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, де передбачається ембарго на нафту. Тільки Угорщина блокує введення ембарго. Будапешт прагне вирішити всі проблеми з поставками перед затвердженням шостого пакету санкцій.