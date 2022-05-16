Христина Квін зазначила, що для поставок необхідні лише двосторонні договори.

Київ може отримати літаки радянського зразка для військових цілей. США не блокують таке постачання.

Про це розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін в інтерв'ю "Європейській правді".

Вона вказала, що у Вашингтона таких літаків немає, тому українським льотчикам довелося б проходити перепідготовку для використання американських літаків.

"Дійсно, були обговорення в рамках НАТО про постачання таких літаків з інших країн, але з ряду причин цей механізм не запрацював", - зазначила Квін.

За її словами, держави-союзники, у яких є ці літаки, можуть поставляти їх Україні в рамках двосторонніх контрактів. У свою чергу США не блокують таке постачання, тому літаки лише треба перевезти через кордон.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

Головною проблемою для України стали авіабомбардування. Для розв'язання даної проблеми Київ просив НАТО закрити небо над Україною або хоча б над критично важливими об'єктами. Рішення з даного питання так і не надійшло. З'явилася думка, що це призведе до прямого зіткнення НАТО з Росією.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав поставити українським військовим літаки і засоби ППО, щоб була можливість самостійно відбивати повітряні атаки окупантів.

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