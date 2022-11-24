За словами президента, в Києві ситуація дуже складна.

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні після ракетного удару з боку РФ. Він наголосив, що енергетики, комунальники та Державна служба України з надзвичайних ситуацій працюватимуть цілодобово.

Як зазначив президент у своєму відеозверненні, коли він отримував увечері 23 листопада звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики".

"Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово", – додав глава держави.

Відео дня

За його словами, на Київщині вже почалося підключення побутових споживачів – є вже 20%. На Чернігівщині ситуація складна, але там шукають можливості дати напругу для людей. Водночас на Черкащині працює вся критична інфраструктура, там роблять усе, аби повернути енергію побутовим споживачам.

"Одеська область – водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%, побутові споживачі електрики – поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше. Волинь – десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо всіх інших. Тернопільщина – підключаємо порайонно", – сказав президент.

Він також розповів про ситуацію на Львівщині, додавши що 90% області вже підключено до електроенергії.

"Київ – дуже складна ситуація. Роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня", – зауважив Зеленський.

Ракетний удар РФ по Україні

23 листопада 2022 року Росія атакувала Україну ракетами. Зазначається, що під масований осбтріл потрапили декілька областей. Відомо, що лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей.

Через удар в низці областей виникли серйозні проблеми з електроенергією. Так, у Києві ворожа ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури. Ще під час атаки в столиці почалися екстрені відключення електроенергії.

Пізніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що цілеспрямовані ракетні обстріли РФ по українських об’єктах критичної інфраструктури є ганебною ескалацією війни.

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