Зарядні станції злетіли у ціні: скільки витрачають українці на енергонезалежність

Попит на портативні заряджувальні пристрої зріс у 14 разів.

З осені 2025 року ціни на популярні зарядні станції в Україні зросли в середньому на 20-35%. Попит на них за цей час виріс в 14 разів.

Маркетплейс Prom у відповідь на запит УНІАН повідомив, що кількість замовлень зарядних станцій різко зростає щоразу після обстрілів. Такі сплески було зафіксовано у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Так само спостерігається підвищення попиту і у січні цього року.

"Можна припустити, що високий попит тримається осінь-зиму, але в грудні відбулось просідання через свята та інші джерела витрат українців. У січні попит на товар знову почав зростати порівняно з груднем. У першій половині січня кількість замовлень зросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом попереднього місяця", – зазначили представники маркетплейсу.

Середній чек покупки зарядної станції за ці місяці зріс на 23%. У січні він тримається на рівні 30 тисяч гривень.

"Варто врахувати, що таке зростання не залежить лише від цін. На середній чек впливає і збільшення відключень світла: українці почали обирати потужніші – і, відповідно, дорожчі станції", – зазначили у пресслужбі.

До найпопулярніших моделей зарядних станцій відносяться Bluetti (AC2P 300W, AC70P 800W, EB3A 268Wh, AC180P 1440Wh) та EcoFlow (Delta 2, Delta 3 1500, River 3, River 2 Pro, River 2 Max).

Ціни на гаджети зростають нерівномірно. Так, серед найбільш популярних станцій EcoFlow Delta 2, яка здорожчала з вересня на 18,6%, водночас Bluetti AC70P додала одразу 34,6%. Зараз вартість станцій відрізняється лише на тисячу гривень, тоді як на початку осені Bluetti коштувала майже на 5 тисяч дешевше.

Стан енергосистеми України – головні новини

Через російські обстріли по всій Україні діють графіки відключень електроенергії. В деяких регіонах ці відключення аварійні. При цьому в Києві ситуація з енергозабезпеченням найгірша. Тут аварійні відключення можуть тривати від п’яти до семи днів, прогнозують експерти.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що зовнішнє постачання електроенергії в столицю досі не відновлено після масованої атаки 9 січня. Тоді основний удар окупанти нанесли по трьом великим київським ТЕЦ: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницькій, а також по підстанціям, які забезпечують передачу з Рівненської АЕС та Трипільської ТЕС.

