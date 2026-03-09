В Україні 10 березня вимикатимуть світло: якими будуть графіки у вівторок

Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.

У вівторок, 10 березня, в частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Як повідомляє "Укренерго", для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою в "Укренерго" радять дізнаватись на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графік відключення світла – Полтавська область

За інформацією "Полтаваобленерго", в області 10 березня запроваджено:

з 08:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги;

з 11:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги;

з 16:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги;

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Графік відключення світла – Сумська область

Згідно з інформацією "Сумиобленерго", 10 березня світло не вимикатимуть лише в підчерзі 2.2. У більшості інших черг світло вимикатимуть один раз на добу, лише трьом підчергам – 5.1, 5.2 і 6.1 – двічі. Тривалість відключень складатиме від 1 до 4 годин.

Графік відключення світла – Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 10 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 18:00 - 23:00

1.2: 09:00 - 14:00

2.1: 07:30 - 09:30

2.2: 13:30 - 18:30

3.1: 18:00 - 22:30

3.2: 18:00 - 22:30

4.1: 13:30 - 18:30

4.2: 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 14:00

6.1: 14:30 - 18:30

6.2: 07:30 - 09:30

Також з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла – Черкаська область

Як повідомили "Черкасиобленерго", через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 10 березня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

2.1: 21:00 – 22:00

2.2: 17:00 – 19:00

3.2: 21:00 – 22:00

4.1: 19:00 – 21:00

5.1: 17:00 – 19:00

6.2: 19:00 – 21:00

Графік відключення світла – Чернігівська область

За даними "Чернігівобленерго", 10 березня на Чернігівщині у більшості черг електроенергію не вимикатимуть. Не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 4.1 та 4.2, тривалість відключень складе 2,5 години.

Відключення світла – інші новини

Дефіцит електроенергії в Україні зменшиться у квітні, коли на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим, розповів гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, з появою додаткової сонячної генерації та зменшенням споживання за рахунок вимкнення обігрівачів у домівках українців, дефіцит завжди зменшується.

Також гендиректор YASNO пояснював, що відключення електроенергії саме по собі не гарантує заощадження через зміщенням споживання, коли люди зміщують ті чи інші справи (наприклад, прання) на більш пізній час. Крім цього, на споживанні електроенергії позначається, наприклад, те, що після ввімкнення світла бойлери змушені інтенсивніше підігрівати охололу воду.

Вас також можуть зацікавити новини: