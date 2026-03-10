Іран готовий надати прохід через Ормузьку протоку, але за умови: в CNN повідомили деталі

Корпус вартових Ісламської революції поставив умову для країн вислати послів США та Ізраїлю в обмін на прохід через Ормузьку протоку.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що будь-яка арабська або європейська країна, яка вишле ізраїльського та американського послів зі своєї території, отримає необмежений прохід через Ормузьку протоку, починаючи з вівторка, 10 березня, повідомляє CNN.

Видання посилаючись на інформацію іранської державної телерадіокомпанії IRIB, заявляє, що КВІР заявив, що ці країни матимуть "повне право і свободу" на транзит стратегічним водним шляхом, якщо вони розірвуть дипломатичні відносини як з Ізраїлем, так і зі Сполученими Штатами.

"Майже п'ята частина світових поставок нафти проходить через цю вузьку, шириною 21 милю, водну артерію, яка зараз є критично важливим і високоризиковим вузьким місцем для світових ринків", - йдеться в статті.

Видання додає, що війна США та Ізраїлю з Іраном призвела до зростання цін на нафту з двох основних причин: майже повного закриття Ормузької протоки та уповільнення видобутку нафти на Близькому Сході.

Ормузька протока: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив про скасування деяких санкцій, щоб знизити ціни на нафту в світі. Очільник Білого дому зауважив, що рішення буде дійсним до тих пір, поки ситуація не стабілізується на нафтовому ринку. Водночас, Трамп не виключив, що й після цього, можливо, їх не доведеться знову вводити. Президент США заявив про готовність ВМС США разом з партнерами супроводжувати танкери через протоку в разі потреби.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон планує відновити судноплавство в Ормузькій протоці. За словами Макрона, фактичне закриття морських шляхів має вплив на світову економіку. Після зустрічі з лідерами Кіпру та Греції Макрон уточнив, що йдеться про оборонну операцію. Президент Франції додав, що в межах головування Франції в G7 він ініціював координацію на рівні голів держав та урядів, щоб вирішити енергетичні виклики.

