Трамп закликав Австралію надати притулок жіночій збірній Ірану з футболу

Президент Дональд Трамп заявив, що США приймуть іранську жіночу футбольну команду, якщо Австралія не надасть гравцям притулок, оскільки існують побоювання щодо їхньої безпеки в разі повернення додому, повідомляє Bloomberg.

Видання пояснює, що Австралія зазнає тиску з метою захисту команди після того, як Тегеран помітив, що кілька гравців не заспівали національний гімн під час матчу Кубка Азії серед жінок на Голд-Кості.

"Австралія робить жахливу гуманітарну помилку, дозволяючи змусити жіночу збірну Ірану з футболу повернутися до Ірану, де їх, швидше за все, вб'ють. Не робіть цього, пане прем'єр-міністре, надайте їм притулок. Якщо ви цього не зробите, їх приймуть США", - написав Трамп в соцмережі.

Як йдеться в статті, іранський телеведучий назвав гравців зрадниками після того, як вони промовчали під час виконання національного гімну на попередньому матчі турніру. Додається, що вже на наступних матчах гравці співали гімн і віталися.

Видання зазначило, що жіноча збірна Ірану програла спортсменкам з Філіпін з рахунком 0:2. Невідомо, чи вдалося домовитися про їх повернення до Ірану в умовах війни. Жіноча збірна Ірану прибула до Австралії за кілька днів до початку конфлікту.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг в неділю, 8 березня, відмовилася коментувати, чи мала Канберра прямий контакт з гравцями.

"Я не хочу коментувати ситуацію з іранською жіночою командою. Очевидно, що це режим, який, як ми знаємо, жорстоко придушує свій народ", - сказала Вонг.

Ситуація в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що експерт з питань Ірану в ізраїльському Інституті досліджень нацбезпеки Бені Сабті заявив, що нейтралізація нового лідера іранського режиму Моджтаби Хаменеї може привести до стабілізації ситуації на Близькому Сході. Сабті підкреслив, що відповідні дії завдадуть сильного удару і по Корпусу вартових Ісламської революції. На його думку, це може покласти край зіткненням проти сусідів і проти Ізраїлю. Експерт зазначив, що ліквідація спочатку батька, а потім сина стане величезним ударом по моралі Ірану. Тому Сабаті вважає, що ключовим є те, що Іран збирається зробити з Моджтабою Хаменеї.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп зазначив, що новий лідер Ірану "не протримається довго", якщо не отримає схвалення від нього. Трамп додав, що не хоче, щоб США "кожні 10 років поверталися" до цієї теми, коли не буде такого лідера, як він. Очільник Білого дому вважає, що є багато інших людей, які могли б підійти на роль лідера Ірану. За словами президента США, Іран збирався захопити весь Близький Схід, тому він вирішив завадити Тегерану це зробити.

