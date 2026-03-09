'Війну практично завершено': Трамп зробив гучну заяву щодо операції в Ірані

На тлі слів американського лідера почали знижуватися ціни на нафту.

Війну в Ірані "практично завершено". Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у коментарі CBS News.

"Я думаю, що війна практично завершена. У них немає флоту, немає засобів зв'язку, у них немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони підриваються повсюди, включаючи місця їхнього виробництва. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося", – сказав американський лідер.

За його словами, операція в Ірані випереджає графік.

Заява про можливе наближення кінця війни на Близькому Сході вже вплинула на ринок нафти – ціни на неї впали до 88 доларів.

Трамп про нового Верховного лідера Ірану

Водночас WSJ пише, що американський президент допустив ліквідацію Моджтаби Хаменеї, нового Верховного лідера Ірану, сина Алі Хаменеї. Це може статися, якщо він не захоче поступитися вимогам США щодо ядерної програми Тегерана.

У коментарі New York Post, Трамп сказав, що "не задоволений" обранням Хаменеї на посаду лідера Ірану. Раніше риторика президента США була жорсткішою – кандидатуру Моджтаби Хаменеї він називав "неприйнятною".

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував оборонну місію для розблокування Ормузької протоки. Прохід кораблів там закрив Іран, що спричинило зростання цін на енергоресурси по всьому світу.

За даними аналітиків, за час операції США та Ізраїлю проти Ірану близькосхідна країна втратила частину військових літаків. Зокрема, знищено було два військово-транспортні літаки C-130 Hercules і один важкий військово-транспортний літак Іл-76.

