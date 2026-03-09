Між Угорщиною та РФ має бути щось, можна навіть назвати це Україною, - Орбан

За словами Орбана, безпека Угорщини може бути гарантована, якщо Росія не буде сусідом його країни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною завжди було щось. За його словами, саме тому Будапешт зацікавлений у збереженні України, пише Telex.

"Ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні, щоб завжди було щось - можна навіть назвати це Україною - між Росією і Угорщиною", - сказав Орбан.

Він додав, що безпека Угорщини може бути гарантована, якщо Росія не буде сусідом його країни. Орбан також заявив, що Київ може розраховувати на підтримку Угорщини. Проте він запевнив, що "Україну не хочуть приймати в ЄС".

Відео дня

На думку Орбана, Україна має чотири вимоги: підтримати війну, дати їй гроші, відмовитися від російських енергоресурсів і прийняти її до Євросоюзу. Він заявив, що жодна з цих вимог угорський уряд виконувати не хоче.

РФ хоче втрутитися у вибори в Угорщині, щоб утримати Орбана при владі

Раніше журналісти видання vsquare.org провели розслідування, в ході якого з'ясували, що Кремль доручив групі політичних технологів втрутитися у вибори в Угорщині в квітні 2026 року. Метою є утримання нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана при владі.

За даними європейських джерел у сфері нацбезпеки, російський диктатор Володимир Путін доручив займатися Угорщиною першому заступнику глави адміністрації Сергію Кирієнко, який є розробником всієї інфраструктури політичного впливу Росії і "царем" внутрішньої політики Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: