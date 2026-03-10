Ми скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, - Трамп

Президент США не виключив, що їх, можливо, не доведеться знову вводити.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати деякі санкції, пов'язані з нафтою з метою зниження цін, повідомляє Telegram-канал Clash Report.

За словами очільника Білого дому, скасування санкцій буде дійсним до того часу, поки ситуація не покращиться на ринку нафти.

"Ми також скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться", - сказав Трамп.

Відео дня

При цьому, він не виключив, що, можливо, тоді взагалі не доведеться їх знову вводити.

Також президент США підтвердив готовність США супроводжувати танкери через Ормузьку протоку.

"Але коли настане час, ВМС США та їхні партнери супроводжуватимуть танкери через протоку, якщо це буде потрібно. Я сподіваюся, що це не буде потрібно, але якщо буде, ми супроводжуватимемо їх", - заявив він.

Пом'якшення санкцій проти нафти з РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що його міністерство розглядає варіант зняття санкцій з російської нафти, щоб усунути нестачу цієї сировини в світі. Бессент поділився, що США дали Індії дозвіл на прийом російської нафти. Він не виключив, що санкції і з іншої російської нафти можуть зняти. Більше того, глава Міненерго США Кріс Райт заявив, що США не перешкоджають закупівлям російської нафти Індією для забезпечення роботи нафтопереробних заводів Південної Азії.

Також ми писали, що міністр енергетики США Кріс Райт пояснив, що адміністрація Трампа не змінює свого стратегічного курсу ізоляції агресора, попри останні дозволи на закупівлю російської сировини. За словами Райта, нинішні послаблення є лише тактичним маневром, зумовленим ситуацією на Близькому Сході. Вашингтон надав Індії дозвіл на 30 днів на купівлю російської нафти через її дефіцит на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Очільник Міненерго США підкреслив, що це рішення не означає потепління у відносинах з Кремлем.

Вас також можуть зацікавити новини: