'Це питання національної безпеки': Сіярто відреагував на затримання грошей України

Очільник МЗС зазначив, що Угорщина хоче знати, на що величезна сума грошей була призначена.

Питання затриманих українських коштів, які перевозили автомобілі Ощадбанку, стосується національної безпеки Угорщини, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Magyar Nemzet.

Зокрема, Сіярто задався питанням, чи не має ця сума грошей стосунку до втручання у парламентські вибори в Угорщині.

"На що вони витратили і на що витрачають цю величезну суму грошей? Чи має це перевезення сотень мільйонів євро та доларів до Угорщини якийсь стосунок до дедалі очевиднішого втручання українців у парламентські вибори в Угорщині? Питання полягає в тому, скільки з цих сотень мільйонів євро та доларів готівкою було витрачено тут, в Угорщині, і в чиїх інтересах це було зроблено", - зазначив очільник МЗС Угорщини.

Коментуючи виклик посла Угорщини до українського МЗС, Сіярто заявив, що в українців "спалахнула серйозна паніка після того, як вони були викриті у перевезенні сотень мільйонів євро та сотень мільйонів доларів через Угорщину".

"І це є питанням національної безпеки Угорщини, тому що було б добре знати, чому люди, пов'язані з українськими спецслужбами та армією, супроводжували цю поставку готівки", - додав Сіярто.

Він додав, що якщо відповіді на ці питання Україна не надасть, тоді Угорщина самостійно буде їх шукати.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт зацікавлений в збереженні України, оскільки "для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною завжди було щось". Орбан додав, що безпеку буде гарантовано в тому випадку, якщо Росія не буде сусідом Угорщини. За його словами, Київ може розраховувати на підтримку Угорщини. При цьому, Орбан підкреслив, що "Україну не хочуть приймати в ЄС". За словами прем'єра Угорщини, Україна має 4 вимоги: підтримати війну, дати їй гроші, відмовитися від російських енергоресурсів та прийняти її до Євросоюзу, угорський уряд жодну з цих вимог не хоче підтримувати.

Також ми писали, що в Угорщині залучили військових, правоохоронців і охоронні компанії до захисту 75 об'єктів енергетичної інфраструктури через "загрозу з боку України". Зокрема, була посилена охорона електростанції Матравідек в Лєрінці. Зазначається, що рішення про посилення охорони енергетичних об'єктів уряд Угорщини ухвалив ще 25 лютого.

