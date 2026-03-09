Сибіга наголосив на відповідальності за жорстоке поводження із сімома громадянами України.

Висуваючи законопроєкт для "легалізації" грошей українського банку, Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня", написав на своїй сторінці в Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив на майбутній відповідальності для всіх причетних.

"Угорщина занурюється у спіраль беззаконня. Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав", - підкреслив міністр і додав, що вони лише "додають беззаконня до беззаконня".

Сибіга наголосив, що Україна "притягне до відповідальності всіх причетних - не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України" на порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських відносин.

Відео дня

Викрадення коштів "Ощадбанку" в Угорщині - більше новин

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Угорщині викрали співробітників українського державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами та цінностями. Працівники банку керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

6 березня незаконно затримані співробітники служби інкасації "Ощадбанку" повернулися додому. Водночас автомобілі та цінності залишаються незаконно затриманими. В "Ощадбанку" заявили, що захищатимуть свої права та домагатимуться повернення цінностей.

Водночас лідер угорської правлячої партії "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт щодо арештованих активів "Ощадбанку", який передбачає вилучення коштів та цінностей до завершення кримінального розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: