Лідери ЄС обговорять шляхи вирішення проблеми зростання цін на енергоносії, - Politico

За інформацієї трьох дипломатів ЄС, європейських лідерів запросили на попередню зустріч перед самітом у вівторок, 10 березня, присвячену спрощенню та шляхам вирішення проблеми зростання цін на енергоносії в усьому блоці, повідомляє Politico.

Як йдеться в статті, зустріч, організована Німеччиною, Бельгією та Італією, відбудеться у форматі відеоконференції і має на меті закласти основу для наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться 19 березня.

За словами одного з дипломатів, на зустрічі у вівторок буде присутня "двозначна" кількість лідерів ЄС, але які саме лідери підтвердили свою участь, не відомо.

"Хоча скорочення бюрократичних процедур вже давно є пріоритетом для урядів, раптовий стрибок цін на енергоносії змусив лідерів ЄС шукати способи запобігти повномасштабній кризі", - пояснює видання.

Наводяться дані, що в понеділок, 9 березня, ціна бареля нафти перевищила позначку 100 доларів. Видання нагадує, що війна на Близькому Сході, спричинена ударами США та Ізраїлю по Ірану, вступила у другий тиждень.

"Міністри фінансів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Великої Британії провели в понеділок переговори з метою координації можливого випуску стратегічних запасів нафти, щоб запобігти перспективі інфляційного шоку, який може похитнути світову економіку", - повідомило видання.

Примітно, що Німеччина, Бельгія та Італія раніше провели зустріч, щоб узгодити свої позиції та визначити порядок денний перед лютневим засіданням Європейської ради в Альден-Бізені, яке було присвячене скороченню бюрократичних перешкод для бізнесу.

Після цього саміту лідерів ЄС президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла на березневому засіданні представити план дій щодо зміцнення економіки блоку.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними СNN, удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос в регіоні, оскільки країни Європи та Близького Сходу зіткнулися з війною, яка не була їхньою. До того ж, це спричинило стрімке зростання цін на енергоносії, що підірвало крихкі економіки. Додається, що деякі союзники відчувають розчарування через зростання економічних витрат, хвилюються через можливу міграційну кризу та вразливість своїх громадян. В статті зазначається, що попри тріумфальність адміністрації США, зарано справедливо судити про те, як ця війна може закінчитися.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив про підготовку оборонної місії з супроводу, яка має бути здійснена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами. Її метою є забезпечити ескорт контейнеровозів і танкерів для поступового відкриття Ормузької протоки. Макрон підкреслив, що фактичне закриття морських шляхів має вплив на світову економіку. Тому Франція в межах головування в G7 ініціювала координацію на рівні голів держав та урядів для вирішення енергетичних викликів.

