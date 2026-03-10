В Дніпрі через атаку РФ пошкоджено 8 багатоповерхівок: в ОВА повідомили про постраждалих

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них є 12-річний хлопчик.

В понеділок, 9 березня, в Дніпрі приблизно о 23:00 розпочалася російська дронова атака. Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа в Telegram повідомив про пошкодження багатоповерхових будинків та будівлі банку.

"Росіяни атакують Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку", - йдеться в повідомленні.

Також Ганжа полілився, що відомо про двох постраждалих. Згодов мін додав, що 29-річна жінка ушпиталена, її стан медики оцінили як середньої тяжкості. За його словами, 60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці.

Відео дня

Через кілька хвилин стало відомо, що в результаті ворожої атаки постраждала 12-річна дитина.

"Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу", - поділився голова Дніпропетровської ОВА.

Також він проінформував, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.

Станом на 01:39 вівторка, 10 березня, відомо про 10 постраждалих, їм всім медики надають необхідну допомогу.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок, в будинках потрощило кількасот вікон.

"У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон. Деталі щодо інших можливих ушкоджень зʼясовуємо. На місці розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих", - заявив Філатов.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 9 березня, Росія атакувала бойовим ворожим дроном Індустріальний район Харкова. Станом на вечір понеділка відомо про п'ятьох постраждалих, їм надається медична допомога. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів, ще два авто загорілися.

Також ми писали, що в ніч на 7 березня російські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Харкові новою ракетою "Изделие 30". В результаті ворожого удару зруйновано під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Атака РФ забрала життя більш ніж 10 осіб. В українській розвідці повідомили, що ракета "Изделие 30" має дальність до 1500 км і бойову частину вагою близько 800 кг. Її можуть запускати зі стратегічних бомбардувальників Ту‑95 та Ту‑160.

Вас також можуть зацікавити новини: