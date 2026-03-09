Business Insider склав рейтинг 25 найбільших армій світу: на якому місці Україна

Оборонний бюджет України за 2025 рік оцінили в $44.4 млрд.

Від високопоставлених генералів до солдатів на полі бою, людський ресурс залишається ключовим фактором для оцінки потужності впливу збройних сил країни на геополітичній арені.

Видання Business Insider проаналізувало звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень "Військовий баланс 2026 року" та склало рейтинг армій світу за чисельністю. Також автори матеріалу назвали розмір оборонних бюджетів на основі даних за 2025 рік.

Лідерство в рейтингу займає Китай. Чисельність Національно-визвольної армії КНР становить 2 млн 35 тисяч осіб. Водночас оборонний бюджет країни сягає $251.3 мільярда.

Україна посіла шосте місце у списку. Чисельність Збройних сил оцінили в 677 тисяч осіб. Оборонний бюджет – $44.4 млрд.

Водночас країна-агресорка Росія опинилася на пʼятому місці з 1 млн 264 тисяч військових. Оборонний бюджет окупантів становить $161.2 мільярда.

25 найбільших армій світу

1. Китай – 2 млн 35 тисяч осіб, оборонний бюджет $251.3 млрд.

2. Індія – 1,501 млн осіб, оборонний бюджет $78.3 млрд.

3. США – 1,34 млн осіб, оборонний бюджет $921 млрд.

4. Північна Корея – 1,28 млн осіб, оборонний бюджет невідомий.

5. Росія – 1,264 млн осіб, оборонний бюджет $161.2 млрд.

6. Україна – 667 тис. осіб, оборонний бюджет $44.4 млрд.

7. Пакистан – 660 тис. осіб, оборонний бюджет $10 млрд.

8. Іран – 610 тися. осіб, оборонний бюджет $6.1 млрд.

9. Ефіопія – 503 тис. осіб, оборонний бюджет $484 млн.

10. Південна Корея – 450 тис. осіб, оборонний бюджет $43.8 млрд.

11. Вʼєтнам – 450 тис. осіб, оборонний бюджет $8.4 млрд.

12. Єгипет – 439 тис. осіб, оборонний бюджет $2.3 млрд.

13. Індонезія – 434 тис. осіб, оборонний бюджет $15 млрд.

14. Бразилія – 375 тис. осіб, оборонний бюджет $24.2 млрд.

15. Таїланд – 361 тис. осіб, оборонний бюджет $5.8 млрд.

16. Туреччина – 351 тис. осіб, оборонний бюджет $21.5 млрд.

17. Еритрея – 302 тис. осіб, оборонний бюджет невідомий.

18. Мексика – 301 тис. осіб, оборонний бюджет $11.4 млрд.

19. Колумбія – 285 тис. осіб, оборонний бюджет $8.3 млрд.

20. Шрі-Ланка – 260 тис. осіб, оборонний бюджет $1.4 млрд.

21. Саудівська Аравія – 257 тис. осіб, оборонний бюджет $72.5 млрд.

22. Японія – 247 тис. осіб, оборонний бюджет $58.9 млрд.

23. Франція – 204 тис. осіб, оборонний бюджет $70 млрд.

24. Марокко – 196 тис. осіб, оборонний бюджет $7.5 млрд.

25. Ірак – 193 тис. осіб, оборонний бюджет $12.7 млрд.

Видання наголошує, що чисельність військ є лише одним із багатьох факторів, що визначають військову міць країни. Важливими є також озброєння та боєготовність збройних сил.

"Важливу роль у глобальних військових діях відіграють також технології, чисельність і рівень розвитку військово-повітряних сил та військово-морського флоту, можливості десантування наземних сил, системи управління та контролю, а також ядерні сили, які разом формують військову міць. Більші та більш сучасні збройні сили вимагають більших державних витрат", – додає автор.

Найсильніші армії світу

У січні 2026 року було опубліковано рейтинг наймогутніших армій світу у 2026 році. Україна в ньому посіла 20 місце серед 145 країн.

Перевагами України автори рейтингу називають розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки), військово-морський потенціал (ймовірно, завдяки морським дронам) тощо.

До трійки лідерів Global Firepower відніс США, Росію та Китай.

