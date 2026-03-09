Угорщина стягнула військових до 75 енергооб'єктів через 'загрозу' з боку України

Уряд Угорщини прийняв рішення про посилення охорони енергетичних об'єктів ще 25 лютого.

В Угорщині посилили охорону 75 об'єктів енергетичної інфраструктури. Це рішення пояснюється "загрозою з боку України", повідомляє Telex.

Відзначається, що до захисту енергетичних об'єктів в Угорщині залучили військових, правоохоронців і охоронні компанії. Зокрема, була посилена охорона електростанції Матравідек в Лєрінці.

Командувач Об'єднаним оперативним командуванням Збройних сил Угорщини розповів журналістам, що уряд країни прийняв рішення про посилення охорони енергетичних об'єктів ще 25 лютого. За його словами, солдати здійснюють цілодобову охорону і захист відповідно до порядку несення служби.

Орбан доручив посилити захист енергооб'єктів в Угорщині - що відомо

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив посилити захист енергетичної інфраструктури в країні від "дій" України за допомогою військових. За його словами, "український уряд чинить тиск на Угорщину і Словаччину нафтовою блокадою".

Орбан говорив про те, що в Угорщині розгорнуто солдатів і обладнання для відбиття атак біля пріоритетних енергооб'єктів. Також він повідомляв, що місцева поліція патрулюватиме посиленими силами навколо певних електростанцій, розподільних станцій і центрів управління.

