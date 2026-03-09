У Європі зростає невдоволеність президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Politico

Низка країн обурені тим, що фон дер Ляєн, як їм здається, виконує роль, яку зазвичай має виконувати глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

У Європі зростає невдоволення діями президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Там вважають, що вона намагається позиціонувати себе як головного представника ЄС за кордоном.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів, чиновників ЄС та законодавців з різних країн блоку. Стверджується, що що в перші дні американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану фон дер Ляєн вийшла за межі своїх повноважень.

"Несхвалення її дій щодо іранської кризи додається до нарікань з приводу інших питань зовнішньої політики, включаючи зусилля Комісії щодо прискорення вступу України до ЄС і підхід фон дер Ляєн до "Ради миру" Дональда Трампа", – сказано в матеріалі.

Низка країн обурені тим, що фон дер Ляєн, як їм здається, виконує роль, яку зазвичай має виконувати глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Так, у перші дні конфлікту на Близькому Сході президентка ЄК підтримала зміну режиму в Ірані та провела щонайменше 10 телефонних розмов із представниками Євросоюзу та країн Перської затоки. Стверджується, що політикиня "неодноразово висловлювала публічні позиції, які виходять далеко за межі консенсусу між членами блоку".

"Я відчувала, що маю галюцинації... дивлячись, як Урсула фон дер Ляєн дзвонить главам держав Перської затоки. Вона не має дипломатичного досвіду, говорить без мандата та розвідданих. Її слова не мають ніякої цінності, окрім її особистої заяви", – наголосила Наталі Луазо, французька депутатка-центристка з Комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту.

Співрозмовники видання зауважили, що роль координатора зовнішньої політики блоку покладена на Каю Каллас. Її завданням є підтримка зв'язків із столицями та формулювання спільної позиції. І фон дер Ляєн ризикує створити плутанину у відносинах з рештою світу.

"Проблема полягає в тому, що президент висуває ідеї і якимось чином зобов'язує Європейський Союз, не проконсультувавшись попередньо з країнами. Вона говорить речі, які не входять до її повноважень", – пояснив високопоставлений дипломат ЄС, імʼя якого не розкривається.

Реакція Єврокомісії

У Європейській комісії звинувачення на адресу фон дер Ляєн відкидають. Там наголосили, що вона виконує свою роботу так, як має, і демонструє "політичне лідерство у зовнішній політиці Комісії" відповідно до договорів ЄС.

"Налагодження контактів з іншими лідерами по всьому світу є невід'ємною частиною обов'язків президента фон дер Ляєн, будь то на двосторонньому, багатосторонньому рівні або в рамках ініціатив під егідою ЄС, таких як захід Global Gateway, покликаний стимулювати інвестиції по всьому світу", – додав речник ЄК.

Урсула фон дер Ляєн і Україна

67-річна Урсула фон дер Ляєн – німецька політична діячка. У період з 2013 до 2019 року вона обіймала посаду міністра оборони Німеччини.

З 1 грудня 2019 року фон дер Ляєн є президенткою Єврокомісії. Фон дер Ляєн активно підтримує Україну – у квітні 2022 року, у перші тижні російського вторгнення, вона відвідала Київ та звільнену раніше Бучу. Крім того, вона підтримує прагнення України стати членом Європейського Союзу.

23 серпня 2022 її було нагороджено орденом Ярослава Мудрого I ст. за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

