Говорили про війни в Україні та Ірані: Трамп розповів про 'хорошу' розмову з Путіним

Трамп заявив, що Путін "запропонував допомогти" в іранському конфлікті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок провів "дуже хорошу розмову" з російським лідером Володимиром Путіним. Як пише Reuters, під час розмови вони обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

"Між президентом Путіним і президентом України Зеленським існує величезна ненависть. Здається, вони ніяк не можуть домовитися, але я думаю, що це був позитивний дзвінок з цього питання", – сказав Трамп.

Він також додав, що Путін "хоче допомогти" в іранському конфлікті. Однак Трамп заявив йому, що набагато корисніше було б завершити війну в Україні.

"Ви могли б бути більш корисними, якби закінчили війну між Україною і Росією, це було б більш корисно", - сказав Трамп.

При цьому помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, коментуючи цю розмову, заявив, що Путін запропонував ідею "швидкого політичного і дипломатичного врегулювання іранського конфлікту".

Вигода Путіна від війни в Ірані

Раніше The Washington Post писало з посиланням на трьох чиновників, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських військах на Близькому Сході. Пізніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що США попередили Росію про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану.

Водночас колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон припустив, що Путін може підняти питання про припинення надання розвідданих Україні, якщо президент США Дональд Трамп попросить його не ділитися розвідданими з Іраном.

