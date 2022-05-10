На думку аналітика, дефіцит палива в Україні викликаний панікою.

Суттєве збільшення імпортних поставок палива в Україну навряд зараз зможе загасити паніку.

Про це заявив аналітик UPECO Олександр Сіренко, пише Forbes. Люди заправляють повний бак, наповнюють каністри та зберігають паливо прозапас у своїх гаражах, каже Сіренко.

Він пропонує радикальне рішення – ввести безперервну комендантську годину протягом декількох днів, за цей час бензовози встигнуть довести паливо і сформувати запас на АЗС. Після цього заправки вийдуть на нормальний режим роботи.

Upeco прогнозує збільшення імпорту палива в травні в порівнянні з квітнем. За оцінкою директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, українські оператори законтрактовали 200 000–250 000 тонн палива в Європі.

На думку аналітика, дефіцит палива в Україні викликаний панікою. Незважаючи на скорочення пропозиції, резерви палива у мереж АЗК дозволяли гарантувати відсутність гострого дефіциту. Проте ажіотаж не забарився.

"Ріст попиту та паніку провокували порожні стели на АЗС, та розповсюджена з різних джерел інформація, що паливо ось-ось повністю закінчиться. Це робилось штучно", — впевнений Сіренко. За останні два тижні, за даними Upeco попит на заправках збільшився в п’ять разів. "Бензовози просто не встигають розвозити паливо", – каже Сіренко.

"Можливо, деякі мережі хотіли натиснути на уряд, лякаючи його дефіцитом, щоб він змінив формулу регулювання роздрібної ціни палива", – каже Сіренко. Через держрегулювання ціни в опті зараз вищі ніж у роздріб, що робить збитковою работу мереж АЗС, які не імпортують бензин напряму, а купують його на внутрішньому ринку. Наприклад, на початку травня оптова ціна бензину перевищили 50 грн/л, тоді як гранична – 37,69 грн/л.

В квітні Україна імпортувала 100 963 тонн бензинів – втричі більше ніж у березні, свідчать дані Митної служби України. Імпорт дизпалива за аналогічний період зріс на 17% – до 304 047 тонн.

В середині квітня заступник міністра економрозвитку Денис Кудін стверджував, що Україна щодня імпортує щонайменше 10 000 тонн палива. З урахуванням зниження споживання цього об’єму мало б вистачити для задоволення попиту. За данними консалтингової компанії Upeco, від початку війни споживання нафтопродуктів впало на 30-50%, а близько двох третин із 7500 українських АЗС закрились.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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