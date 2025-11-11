Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ворог використовує погодні умови - густий туман для інфільтрації між позиціями.

Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. Противник зараз найбільше докладає зусиль на Покровському напрямку, але й в Запорізькій області він став більше діяти, розповів в своєму Telegram-каналі Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40 відсотків боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат", - повідомив Сирський.

Він зазначив, що українські підрозділи перебуваючи в складних умовах відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ відзначив райони Куп'янська та Сіверська.

Відео дня

За словами Сирського, російські війска збільшили активність в Запорізькій області. Він додав, що противник використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що суттєво погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

"Ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат", - написав він.

Генерал також підкреслив, що кожен метр української землі коштує Росії сотень життів військових. Він додав, що за три останні доби країна-агресор втратила близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки в зоні Угруповання військ "Південь".

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", - підсумував Сирський.

Також в Telegram-каналі Говорять Снайпер+, який веде мер Генічеська Станіслав Бунятов з позивним "Осман", вказується, що в 2026 році Запорізький напрямок з правого флангу може чекати обвал. Він буде подібний до того, який стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине.

"Осман" зазначив, що якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, тоді все може закінчитися трагічно.

Ситуація в Запорізькій області: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт, ексречник Генштабу Владислав Селезньов вважає, що стабілізація ситуації в Запорізькій області буде залежати від того, чи є додаткові ресурси, щоб посилити українське угрупування. Селезньов зазначив, що ризики для Гуляйполя зростають. Він розповів, що ворог нарощує свої зусилля і досить масштабно наступає. Все тому, що Росія хоче взяти під контроль ті українські території, які вписала в Конституцію як свої.

Також ми писали, що колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак припустив, що російські окупанти намагаються обійти місто Гуляйполе з півночі й зробити там ще одне кільце. Ступак зазначив, що це класика, з якою працюють російські окупанти. Експерт не виключає, що противник може використати русло знищеного Каховського водосховища, щоб атакувати українських військових в районі Степногірська, південніше Запоріжжя.

Вас також можуть зацікавити новини: