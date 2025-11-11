За ці кошти Німеччина планує придбати дрони, артилерію, броньовані транспортні засоби та дві системи протиповітряної оборони Patriot.

В наступному 2026 році уряд Німеччини планує збільшити розмір допомоги Україні до понад 11,5 млрд євро. Це вказано в проєкті Міністерства фінансів країни щодо бюджету 2026, який у понеділок ввечері отримало інформаційне агентство Reuters, пише NTV.

В цьому документі зазначається, що стаття бюджету "Підготовка держав, що зазнали нападу всупереч міжнародному праву, у сфері безпеки, оборони та стабілізації" буде збільшена на три мільярди євро порівняно з проєктому уряду й становитиме приблизно 11,55 мільярда євро.

Видання поділилося, що минулого тижня з урядових кіл пролунала інформація, що додаткові кошти будуть спрямовані, зокрема, на артилерію, дрони та броньовані транспортні засоби. Ще планується за ці кошти придбати дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Бюджетний комітет Бундестагу планує в цей четвер, 13 листопада, провести узгоджувальне засідання з метою доопрацювання бюджету країни на наступний рік.

Німеччина посилює власну оборону

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина планує придбати в рамках масштабного нарощування військової потужності 20 легких бойових гелікоптерів від Airbus SE. Це коштуватиме країні понад 3 мільярди євро. Окрім цього, Німеччина також виділить кошти на 100 000 приладів нічного бачення від Hensoldt AG та Theon International за контрактом вартістю приблизно 1 мільярд євро. Міністерство оборони Німеччини також звернулося до уряду за схваленням на закупівлю додаткових керованих ракет ППО IRIS-T SLM вартістю 1,2 мільярда євро.

Також ми писали, що Збройні сили Німеччини спільно з 200 експертами, включаючи військовослужбовців та медичних працівників підготували звіт для Бундесвера щодо готовності до можливої війни. Видання Bild зазначило, що за найгіршого сценарію в країні може щодня бути до 1000 поранених солдатів. Експерти вважають, що медична система Німеччини наразі лише помірно готова до всього цього.

