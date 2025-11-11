На НПЗ "Лукойл" Petrotel припадає близько чверті румунського паливного ринку.

Румунія повинна взяти під контроль румунську компанію російського "Лукойлу" (LKOH.MM). Таку заяву зробив міністр енергетики країни Богдан Іван, пише Reuters.

За його словами, це потрібно для того, щоб забезпечити стабільність національної енергетичної системи, дотримання міжнародних санкцій і збереження робочих місць.

Зазначається, що "Лукойл" володіє 320 автозаправними станціями в Румунії, управляє третім за величиною нафтопереробним заводом у країні і володіє правами на розвідку родовищ на шельфі Чорного моря. Іван не уточнив, які активи і яким чином держава має взяти під контроль.

"Скажу чітко: я не буду просити про продовження терміну, встановленого владою США до 21 листопада. Ба більше, я підтримаю повне застосування санкцій, ініційованих Сполученими Штатами, на рівні всього Європейського союзу", - сказав Іван.

Важливо, що на НПЗ "Лукойл" Petrotel припадає близько чверті румунського паливного ринку. Колишні міністри енергетики заявляли, що національні запаси палива країни можуть компенсувати будь-які поставки, яких бракує, доти, доки не буде знайдено нових джерел.

Іван заявив, що міністерство енергетики працює над розробкою законодавства, яке забезпечить застосування санкцій у разі продовження роботи цього НПЗ і комерційних продажів палива без шкоди для поставок на національний паливний ринок.

Експерти зазначили, що Румунія не володіє інституційною міццю, необхідною для управління НПЗ, і що країна також намагається скоротити найвищий бюджетний дефіцит у Європейському союзі.

Санкції проти "Лукойлу" - останні новини

"Лукойл", як і "Роснефть", потрапив під санкції США, пов'язані з війною в Україні, яка триває понад три з половиною роки.

Унаслідок нових американських санкцій проти російських нафтових гігантів Болгарія, 80% палива для якої забезпечує нафтопереробний завод "Лукойла" в місцевому Бургасі, ризикує зіткнутися з паливною кризою.

