Морські поставки російської сирої нафти впали до найнижчого рівня за два місяці, що призвело до зниження обсягів і зниження цін, що потенційно виснажило військові ресурси Кремля.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, країна відвантажувала 3,45 мільйона барелів на добу за чотири тижні, що закінчилися 9 листопада, що приблизно на 130 000 менше, ніж за той самий період станом на 2 листопада.

Зазначається, що минулого місяця США запровадили санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, що спонукало деяких покупців в Азії заявити про скорочення закупівель.

"Однак складно сказати, які саме скорочення закупівель відбуваються насправді, оскільки танкери до останнього моменту не розкривають, куди прямують", - пише видання.

Важливо, що скорочення поставок нафти з російських портів збігається зі зниженням цін, що призводить до скорочення доходів, необхідних для фінансування повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 3 роки і 8 місяців тому. Це також збігається з посиленням українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі - від нафтопереробних заводів до нафтопроводів і морських терміналів.

"Але ніщо з цього, схоже, не применшує військових цілей Володимира Путіна, оскільки його війська продовжують бомбардувати українські міста, вбиваючи мирних жителів і - як і в попередні роки - залишаючи значні райони країни без газу, опалення та електроенергії в міру наближення зими", - додали журналісти.

Російська нафта - останні новини

Китайська нафтова компанія Yanchang Petroleum відмовилася від купівлі російської нафти у своєму останньому тендері на постачання "чорного золота" в період з грудня до середини лютого.

За словами одного зі співрозмовників видання Reuters, ця компанія є постійним покупцем російської нафти. Вона зазвичай купує одну партію на місяць - як правило, експортну суміш ESPO або Sokol з Далекого Сходу.

