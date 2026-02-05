На заході України стався землетрус (карта)

Підземні поштовхи зафіксували у Чернівецькій області.

Пізно вночі 4 лютого в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 23:44 у Дністровському районі Чернівецької області. Магнітуда землетрусу склала 1,7, а стався він на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних", - кажуть експерти.

Землетрус у Азовському морі 2 лютого - що відомо

2 лютого в Азовському морі стався землетрус, настільки сильний, що його відчули мешканці кількох українських областей. Зокрема, про поштовхи повідомляли на Донеччині, у Запорізькій і навіть Дніпропетровській областях.

Головний центр спецконтролю повідомив, що епіцентр землетрусу знаходився у Азовському морі за 30 км до узбережжя Криму, на глибині 10 км. За класифікацією він відноситься до сильно помірних.

За даними фахівців, протягом останніх 20 років в межах Азовського регіону було зареєстровано 7 землетрусів з магнітудами до 4,9. Епіцентри всіх зареєстрованих землетрусів знаходяться в морі, проте, зважаючи на глибину осередків можуть відчуватися на достатньо великих відстанях вглиб континентальної частини території України. І під цього, і попереднього землетрусу люди відчували слабкі поштовхи у радіусі 300 км від епіцентру.

