За словами Артема Компана, введення цінового обмеження призведе до відходу з ринку деяких постачальників, які закуповують газ за імпортними контрактами з європейськими компаніями.

Рішення уряду встановити граничну роздрібну ціну на природний газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубічний метр є неринковим і економічно необґрунтованим.

Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан під час дискусії на тему «чи продовжить Україна реформу ринку газу?" на ток-шоу «Energy Freedom з Андрієм Куликовим».

"Рішення уряду, яке було прийнято вчора - це крок назад і по суті дискредитація ідеї ринку. Для нас загадка звідки взялася ціна 6,99 гривні, і пояснень як її визначили, ніхто не надав. Якщо подивитися на цінові котирування, які є сьогодні на Українській енергетичній біржі, а також на ціни на європейських ринках, то ми побачимо, що ціни газу 6,99 гривні не існує», - сказав Компан.

За його словами, введення цінового обмеження призведе до відходу з ринку деяких постачальників, які закуповують газ за імпортними контрактами з європейськими компаніями.

"Вже сьогодні ми бачимо, що багато приватних компаній, які вийшли на ринок з серпня, завдяки його лібералізації, відмовляють споживачам, які до них хочуть перейти. Вони не можуть забезпечити їм тієї ціни, яка була озвучена державою», - зазначив голова Асоціації.

Компан вказав, що в цивілізованих країнах існує механізм виділення субсидій тим споживачам, які не в змозі заплатити за комунальні послуги. В Україні ж перевага була віддана ручному регулюванню ринку без урахування інтересів всіх учасників ринку, зазначає експерт.

"Це використання подвійних стандартів, коли підвищення ціни на електроенергію компенсується через субсидії споживачам, а через зростання ціни газу уряд фактично вбиває ринок і замість компенсації споживачам повертає регулювання цін. При цьому ціна на газ для населення буде регулюватися, а ціна на газ для теплокомуненерго залишиться ринковою і буде розраховуватися за формулою «хаб плюс». Це означає, що населення заплатить за тепло за ринковими цінами. А проблема як така буде перекладена на плечі місцевої влади", - додав він.

Глава Асоціації постачальників енергоресурсів окремо зазначив, що нинішнє зростання ціни на газ для населення пов'язане, перш за все, з тимчасовим подорожчанням газу на ринках Європи, а не зі зростанням маржі постачальників.

"Ціна, яка зростає на оптовому ринку, не може не відбитися на роздрібному ринку. Держава має право подивитися яка маржа у постачальників, і прийти до угоди з бізнесом про тимчасове обмеження маржі», - додав Компан.

Він висловив сподівання, що з часом вдасться знайти компроміс між усіма учасниками ринку газу і уникнути відкату реформ.

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Автор: УНІАН