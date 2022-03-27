Відповідна постанова опублікована на Урядовому порталі.

Подати заявки на отримання допомоги в межах програми "єПідтримка" можна до 31 березня.

Відповідна постанова від 26 березня 2022 р. № 367 опублікована на Урядовому порталі.

"Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться у рішенні.

Що відомо про "єПідтримку"

Через напад Росії кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6500 гривень. Подати заявку можуть жителі територій, де ведуться активні бойові дії, але лише наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.

Ці кошти можна витрачати на будь-що без обмежень – знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

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