На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Citibank оголосив про початок згортання банкоматної мережі на території агресора.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", клієнти банку попереджені про те, що до кінця 2023 року планується закінчити демонтаж всіх банкоматів.

"Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування в банкоматах АТ КБ Citibank. Всі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року", - повідомив банк.

Citibank і війна в Україні

Citibank є російською "дочкою" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc. Заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank входить в холдинг Citigroup. Citibank входить в десятку найбільших банків світу за рейтингом британського журналу The Banker.

25 серпня 2022 року американський Citibank заявив про те, що припиняє операції в Росії. Повідомлялося, що вихід торкнеться депозитних рахунків, інвестицій, кредитів і карток фізичних осіб і комерційних банків.

Повідомлялося, що закриття торкнеться близько 2300 з 3000 співробітників Citibank в Росії в 15 відділеннях. Citigroup відзначала, що станом на 30 червня її капітал в Росії становив 8,4 мільярда доларів.

Таким чином американський банк з найбільшою присутністю в Росії приєднувався до інших великих гравців з Уолл-стріт, які також закрили або оголосили про плани закрити угоди в РФ через санкції, введені західними країнами за повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

