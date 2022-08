Вихід торкнеться депозитних рахунків, інвестицій, кредитів і карток фізичних і юридичних осіб.

Корпорація Citigroup починаючи з цього кварталу закриває свої банківські операції з приватними особами та комерційними компаніями в Росії.

Як повідомляє Reuters, банк очікує, що в результаті цього протягом наступних 18 місяців буде виплачено близько 170 млн доларів.

Вихід торкнеться депозитних рахунків, інвестицій, кредитів і карток.

Закриття торкнеться близько 2300 із 3000 співробітників Сітібанк у Росії в 15 відділеннях, повідомили в банку.

Citigroup зазначила, що станом на 30 червня її капітал у Росії становив 8,4 мільярда доларів.

"Протягом останніх кількох місяців ми досліджували кілька стратегічних варіантів продажу цих бізнесів. Очевидно, що шлях зупинки має найбільший сенс, враховуючи багато ускладнюючих факторів навколо", - заявила виконавчий директор Citi Тіті Коул.

Таким чином американський банк із найбільшою присутністю в Росії приєднується до інших великих гравців з Уолл-стріт, які також закрили або оголосили про плани закрити операції в РФ через санкції, запроваджені західними країнами за повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Citibank - один із найбільших банків США зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank входить у холдинг Citigroup. Citibank має дочірні банки та представництва у понад 100 країнах світу (у тому числі в Україні) і входить до десятки найбільших банків світу за рейтингом британського журналу The Banker.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви.

