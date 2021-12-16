Компанія відклала повернення своїх працівників в офіси.

Apple на невизначений термін відклала дату повернення корпоративних співробітників в офіси, а також виділить їм по 1000 доларів, які можна витратити для поліпшення робочих умов вдома.

Про це серед іншого написали Марк Гурман з Bloomberg і Зої Шиффер з NBC News на своїх сторінках у Twitter.

Генеральний директор компанії Тім Кук відправив працівникам електронного листа, де повідомив, що дату повернення до роботи "ще не визначено". Він також оголосив, що Apple виділить усім співробітникам по 1 000 доларів, які можна використовувати для "роботи з дому".

Представник Apple Нік Ліхі підтвердив The Verge інформацію про грошовий бонус. Його збираються виплатити кожному співробітнику, зокрема й працівникам роздрібної торгівлі.

Читайте такожОприлюднено концепти iOS 16 - чого очікувати від майбутньої операційної системи (відео)Відстрочка поверненню до офісів пов'язана зі збільшенням кількості випадків COVID-19 і початком поширення варіанту "Омікрон". Раніше співробітники мали повернутися до звичайних умов роботи 1 лютого.

Цього тижня Apple закрила три роздрібні магазини через ріст захворюваності на COVID-19. У вівторок компанія почала вимагати від покупців носити маски всередині магазинів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Microsoft запустила корпоративну програму Perks Plus, яка має допомогти співробітникам впоратися з вигоранням під час віддаленої роботи. Працівники компанії зможуть отримувати та витрачати по 1 200 доларів на рік на товари та послуги для збереження і поліпшення свого фізичного, психічного і фінансового стану.

А компанія Google перенесла вихід співробітників з віддаленої роботи на 2022 рік.

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Автор: Катерина Комолова