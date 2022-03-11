BIS обмежив доступ центрального банку РФ до всіх своїх засідань, сервісів та інших видів діяльності.

Банк міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупиняє доступ центрального банку РФ до своїх сервісів.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

"Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків призупинити участь центрального банку Росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відповідь на звернення НБУ BIS обмежив доступ центрального банку РФ до всіх своїх засідань, сервісів та інших видів діяльності.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам за долучення до міжнародних санкцій, запроваджених проти держави-агресора", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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