Путін, за інформацією ЗМІ, не прийняв її відставку.

Глава Центробанку РФ, аналога українського Нацбанку, Ельвіра Набіулліна нібито подала у відставку.

Про це повідомив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Facebook. Цю інформацію виданню "Обозреватель" також підтвердили два не пов'язаних між собою джерела серед російської політичної еліти.

При цьому наголошується, що президент Росії Володимир Путін відмовився її звільняти, адже фінансова система РФ зараз може впасти.

"Голова ЦБ Росії подала у відставку у зв'язку з неготовністю до ситуації, що склалася. Щури вже побігли з російського військового корабля. Відставка не прийнята. Путін потягне на дно всіх своїх поплічників", - йдеться у повідомленні Гончарука.

За словами джерел "Обозревателя", Набіулліна озвучила бажання піти у відставку особисто під час розмови з російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Все - через економічну кризу в РФ після вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, в Росії вартість долара на готівковому ринку досягає нових висот - станом на ранок 9 березня вона досягла позначки в 190 рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: