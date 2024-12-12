Після підвищення військового збору ультракороткі вклади почнуть стрімко втрачати свою популярність.

Попри збільшення військового збору з 1,5% до 5%, у першому кварталі 2025 року глобальних змін в умовах розміщення коштів на депозитах фізичних осіб не передбачається. Відтак між комерційними банками продовжиться період значної конкуренції за нових вкладників. Таку думку висловив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв у переданому УНІАН коментарі.

"У листопаді та грудні поточного року фіксується прискорення інфляції до 10%. За прогнозами Нацбанку, ця тенденція збережеться і на початку 2025 року. Саме тому наразі відсутні економічні умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами. Отже, дохідність гривневих депозитів не зазнає суттєвих змін", - підкреслив банкір.

Він очікує, що в першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими:

Відео дня

ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. - 9,5% річних;

вклади на термін від 9 міс. до 1 року - 11% річних;

вклади від 1 року до 2,5 років - 13% річних.

Водночас, за припущенням Замотаєва, банки можуть продовжити наявні акції, що були впроваджені напередодні різдвяно-новорічних свят, за якими громадяни можуть оформити депозити на більш вигідних умовах, отримавши "бонусні" 0,5-1 в.п. до наявних ставок.

На думку експерта, на початку 2025 року понад 80% всіх нових вкладів складуть ультракороткі (від 3 до 6 міс.) та довготривалі вклади (від 1 року). При цьому він прогнозує, що після підвищення військового збору ультракороткі вклади почнуть стрімко втрачати свою популярність, якщо їхні умови залишатимуться на поточному рівні, адже клієнти не зможуть захистити розміщені кошти від інфляційного знецінення. Довготривалі ж вклади будуть більш популярними насамперед через покриття відсотками інфляції.

Замотаєв вважає, що популярність більш тривалих вкладів (від 1 до 2,5 років) буде пов’язана з можливістю громадян не лише зберегти кошти, а й отримати пасивний прибуток. Банкір нагадав, що з другої половини 2024 року комерційні банки роблять ставку саме на розвиток довготривалих вкладів, що дає їм змогу активізувати кредитування та запропонувати громадянам більш вигідні ставки.

Експерт прогнозує, що у першому кварталі 2025 року, порівняно з четвертим кварталом поточного року, кількість нових вкладів фізичних осіб може зрости щонайменше на 3-5%. Однак активність нових вкладників може залежати від низки економічних факторів, серед яких вже згадувана інфляція, ситуація на валютному ринку (курси долара США та євро), обсяг отримуваної міжнародної фінансової допомоги, обсяг валютних резервів країни тощо.

Одночасно з цим, зауважує експерт, є низка непрямих чинників, що вкупі можуть впливати на громадян: це і перебої з електропостачанням, загальна ситуація на фронті, зовнішні політичні обставини, пов’язані насамперед з діями новообраного президента США Дональда Трампа щодо України тощо:

"Є низка побічних факторів, пов’язаних саме з діяльністю американського президента: це обсяг надаваної фінансово-воєнної допомоги, взяття до уваги інтересів України на можливих перемовинах з країною-агресоркою. Проте ми схильні вважати, що у першому кварталі наступного року позитивна динаміка кількості нових вкладів збережеться".

Депозити в Україні

Збільшення військового збору в Україні з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників, прогнозував директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв.

Раніше УНІАН писав про найвигідніші способи зберегти і отрмати прибуток. Серед найпопулярніших варіантів залишаються депозити, облігації внутрішньої державної позики та купівля іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: