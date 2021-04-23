Нацбанк визначив перелік критично важливих банків / фото ua.depositphotos.com

НБУ вперше визначив перелік об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

До об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стійке функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має істотне значення для економіки і безпеки держави, функціонування суспільства, і які становлять значний суспільний інтерес.

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Зокрема, йдеться про банки, які включено до переліку системно важливих банків, і банки, в яких держава прямо або побічно володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Згідно з цими критеріями Національний банк встановив такий перелік об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України:

  • Національний банк України;
  • Укргазбанк;
  • банк Південний;
  • ПриватБанк;
  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укрексімбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Універсал Банк.

Нагадаємо, у березні Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Оновлений перелік включає 13 банків.

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Автор: Катерина Жирій