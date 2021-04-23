НБУ вперше визначив перелік об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.
Про це повідомила прес-служба Національного банку.
До об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стійке функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має істотне значення для економіки і безпеки держави, функціонування суспільства, і які становлять значний суспільний інтерес.
Читайте такожВ Україні зростає попит на кредити - НБУ
Зокрема, йдеться про банки, які включено до переліку системно важливих банків, і банки, в яких держава прямо або побічно володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.
Згідно з цими критеріями Національний банк встановив такий перелік об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України:
- Національний банк України;
- Укргазбанк;
- банк Південний;
- ПриватБанк;
- А-Банк;
- Альфа-Банк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ТАСкомбанк;
- Укрексімбанк;
- УкрСиббанк;
- Універсал Банк.
Нагадаємо, у березні Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Оновлений перелік включає 13 банків.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram