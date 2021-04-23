До об'єктів критичної інфраструктури у банківській системі України належать банки, стійка робота яких має істотне значення для економіки й безпеки держави.

НБУ вперше визначив перелік об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

До об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стійке функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має істотне значення для економіки і безпеки держави, функціонування суспільства, і які становлять значний суспільний інтерес.

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Зокрема, йдеться про банки, які включено до переліку системно важливих банків, і банки, в яких держава прямо або побічно володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Згідно з цими критеріями Національний банк встановив такий перелік об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України:

Національний банк України;

Укргазбанк;

банк Південний;

ПриватБанк;

А-Банк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укрексімбанк;

УкрСиббанк;

Універсал Банк.

Нагадаємо, у березні Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Оновлений перелік включає 13 банків.

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Автор: Катерина Жирій