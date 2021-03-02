Кількість системно важливих банків зменшилася на 1 установу.

Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків.

Як повідомила прес-служба регулятора, кількість системно важливих банків зменшилася на 1 установу - цього року до переліку не потрапив «Кредобанк».

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Таким чином, оновлений перелік включає 13 банків: «А-Банк», «Альфа-Банк», «ОТП банк», «Ощадбанк», «Південний», «ПриватБанк», «ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль», «ТАСкомбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «УкрСиббанк» та «Універсал банк».

Згідно з повідомленням, для системно важливих банків визначені підвищені вимоги, покликані забезпечити їх високу стійкість. По-перше, додатково до нормативного значення достатності капіталу для них передбачений буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значущості банків. Буфер системної важливості складе 1% для «А-банку», «Альфа Банку», «ОТП Банку», Банку «Південний», «ПУМБ», «Райффайзен Банку Аваль», «ТАСкомбанку», «Укрсиббанку» і «Універсал Банку»; 1,5% - для «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Укрексімбанку»; 2% - для «ПриватБанку».

"На сьогодні впровадження буфера системної важливості призупинено через виклики для фінансового сектору, пов'язані з пандемією COVID-19. Терміни активації буфера системної важливості будуть визначені НБУ у другій половині поточного року", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що ці банки зобов'язані розробляти плани відновлення діяльності згідно з вимогами Національного банку. Крім того, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше 20% (для банків, які не є системно важливими, він встановлений на рівні 25%). Після втрати статусу системної важливості банк повинен дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Що цьому передувало

Рада Національного банку України радила правлінню НБУ розглянути можливість перегляду умов і параметрів довгострокового рефінансування банків з метою підвищення ефективності функціонування інституту фінансів і розширення банківського кредитування економіки.

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Автор: Катерина Жирій