Міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що грошей на всі видатки без допомоги міжнародних партнерів не вистачить.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Відповідний запис з’явився у картці документу на сайті парламенту.

Як раніше зазначав міністр фінансів Сергій Марченко, основними пріоритетами законопроєкту є: забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони, освіти, соціальний захист громадян тощо.

Доходи держбюджету складуть 2,918 трлн грн. Як зазначав Марченко, представляючи фінальний документ у парламенті, очікувані урядом доходи кошторису вдалося збільшити завдяки врахуванню надходжень від підвищення ставки оподаткування банків з 25% до 50%.

Видатки бюджету дорівнюватимуть 4,781 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету був збільшений до 1,9 трлн грн. Таким чином, рівень дефіциту складає 18,5% ВВП.

На сектор безпеки і оборони проєктом бюджету передбачено 2,806 трлн грн або 27,2% ВВП.

На соціальну підтримку громадян - майже 470 млрд грн, на ветеранську політику - 19 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На охорону здоров’я планують виділити майже 260 млрд грн, що на 39 млрд грн більше за показник бюджету 2025 року.

Водночас Сергій Марченко визнав, що без грошей міжнародних партнерів грошей на всі статті видатків може не вистачити.

"На наступний рік нам потрібно згенерувати від міжнародних партнерів більше 45 млрд доларів", - сказав він.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа додала, що, у порівнянні з редакцією першого читання 1 млрд грн було додано на закупівлю зброї та військової техніки для ЗСУ і 244 млн грн - на Бюро економічної безпеки. Зарплати вчителів планується підвищити у два етапи: з 1 січня передбачено збільшення на 30%, з 1 вересня - на 20%.

Не обійшовся бюджет і без гучного скандалу. З’ясувалося, що парламентарі підвищили розмір компенсацій на здійснення депутатської діяльності. Сума виплат з 1 січня має сягнути трохи менше 200 тисяч гривень.

Бюджет - 2026

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік та вніс його до парламенту.

22 жовтня Верховна Рада проголосувала за проект державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що сектор безпеки та оброни залишається основним пріоритетом, і ці видатки будуть забезпечені у повному обсязі.

3 грудня, перед засіданням парламенту, Бюджетний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. За словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, у фінальній версії документу вдалося, зокрема, підвищити мінімальні зарплати вчителів до 26 тисяч гривень без збільшення видатків кошторису.

