На настрої вплинули зріст цін на електрику, пальне, зупинення "зернового коридору" й дефіцит кадрів.

Після кількох місяців оптимістичних оцінок, у липні український бізнес знизив свої настрої до негативного рівня і через потрясіння у ключових сферах прогнозує зростання цін на свою продукцію.

Як повідомляють в Національному Банку України, у липні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) "знизився нижче нейтрального рівня" - до 48.8 порівняно з 50.8 у червні.

Несприятливо на прогнози опитуваних вплинули перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії, повернення до довоєнного оподаткування цін на пальне, зупинення "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об’єктів й значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

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Через це більшість підприємств у різних галузях прогнозують здорожчання власної продукції. Деякі з них поки не планують збільшувати загальну кількість працівників.

Індекс очікувань ділової активності

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) є економічним показником, який використовується для вимірювання настроїв і очікувань підприємств та економічних агентів щодо перспектив розвитку економіки в майбутньому.

ІОДА спроектовано таким чином, щоб відображати погляди бізнес-спільноти на господарську ситуацію в країні або регіоні на певний період (часто на місяць або кілька місяців наперед). Він зазвичай базується на опитуваннях підприємств щодо їхніх планів щодо збуту, виробництва, інвестицій, зайнятості й цінової політики. Збір і аналіз таких даних дозволяє встановити загальний настрій в бізнес-середовищі та оцінити потенційні тенденції у розвитку економіки.

Якщо індекс перебуває на рівні 50, це вказує на нейтральну ситуацію. Однак, якщо значення індексу перевищує 50, це вказує на позитивні очікування.

У січні 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, індекс очікувань ділової активності становив 40,5 порівняно з 48,6 у грудні 2021 року, що стало найменшим значенням за останні 12 місяців.

Станом на 1 лютого 2023 року бізнес заявляв, що готується до зростання цін і скорочень. Більшість підприємств заявили про те, що очікують подальшого зростання цін і тарифів на свою продукцію та послуги через подорожчання закупівельних цін і цін підрядників.

Станом на 1 травня 2023 року бізнес покращив оцінку результатів своєї діяльності вперше з жовтня 2021 року. Найоптимістичніші оцінки перспектив діяльності вдруге поспіль надали підприємства торгівлі.

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