Торгово-інформаційна платформа Refinitiv (раніше – Reuters) призупиняє доступ до своїх продуктам і послугам в Росії.
Про це повідомила прес-служба Національного банку України.
"Національний банк України вітає рішення однієї з найбільших торгово-інформаційних платформ Refinitiv (раніше – Reuters) призупинити доступ клієнтів з Росії до всіх своїх продуктів і послуг. У відповідь на звернення Національного банку Refinitiv призупинив надання послуг у сфері передачі даних і аналітики всім клієнтам, які працюють на території Росії", - сказано в повідомленні.
У НБУ відзначають, що це стало наступним кроком після припинення доступу до продуктів, які містять новини та коментарі цієї компанії для клієнтів в Росії.
"Нагадуємо, що також очікується рішення про відключення фінустанов агресора від терміналів Bloomberg на аналогічне звернення НБУ", - зазначає регулятор.
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