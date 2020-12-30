Нардеп вважає, що на два тижні жорсткого карантину 8 тисяч – це достатня підтримка.

Сума допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим робітникам, які на період жорсткого карантину не будуть працювати, у 8 тисяч гривень була обрана виходячи з можливостей держави та терміну локдауну.

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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла нардеп, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна. Вона вважає, що на два тижні жорсткого карантину 8 тисяч – це достатня підтримка.

"Сума була обрана, виходячи з можливостей. Ми розуміли ту кількість коштів, яка у нас може бути акумульована, і прорахували приблизну кількість суб’єктів підприємницької діяльності, сфера зайнятості яких відноситься до ризикових категорій. І, власне, було визначено, що, у середньому, держава може забезпечити таку кількість людей по 8 тисяч гривень. Плюс, прорахунок був на два тижні, поки діятиме локдаун. На цей період 8 тисяч – це достатня підтримка", - сказала Забуранна.

Допомога ФОПам на період жорсткого карантину

З 14 грудня портал «Дія» й однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати в результаті введення карантинних обмежень, і фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які втратили частину доходу в результаті карантину.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року.



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Автор: Андрій Василюк