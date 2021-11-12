8% опитаних оцінили свій дохід вище середнього або як високий.

Чверть українців задовольнив би щомісячний дохід до 10 тисяч гривень.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного протягом 4-9 листопада Соціологічною групою "Рейтинг".

Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній - 31%. І тільки 8% оцінили свій дохід вище середнього або як високий.

Чверть опитаних повідомили, що їх задовольнив би щомісячний дохід до 10 тисяч гривень.

Читайте такожВ Україні у деяких громадян зарплата поповзла вгоруСтільки ж (22%) хотіли б дохід понад 30 тисяч гривень на місяць.

Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тисяч, 18% - 16-20 тисяч, 8% - 21-25 тисяч, 11% - 26-30 тисяч гривень.

Зазначається, що чим нижчий дохід, тим меншу суму опитані називають.

"Зокрема, найнижчі запити у старших жінок - з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього та молодшого віку, а також у жителів столиці", - йдеться в результатах опитування.

*** Аудиторія - населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,5.

Раніше повідомлялося, що більшість українців не задоволені діяльністю президента, уряду і парламенту.

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Автор: Таня Поляковська