Банкнота підписана Валерією Гонтарєвою, яка очолювала НБУ у 2014 році.

В Україні купюру номіналом у 200 гривень можна продати майже за 100 тисяч гривень.

Такий лот з’явився на одному з популярних торгових майданчиків.

Особливість пропозиції в унікальному номері банкноти зі збігом сімох сімок: ЦА7777777.

З урахуванням знижки за лот просять 96 759 гривень проти 101 852 гривень минулої ціни.

Купюра з Лесею Українкою була випущена у 2014 році Нацбанком, коли фінансовим регулятором керувала Валерія Гонтарєва.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку - нумізматика та боністика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

Які монети України можна дорого продати - читайте у великому матеріалі.

Наприклад, в Україні продавали за шалені гроші звичайну монету номіналом в одну гривню 2006 року карбування. Власник хотів отримати за неї не менше 100 тисяч гривень і стверджував що вона має якусь містичну силу.

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Автор: Віолетта Орлова