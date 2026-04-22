Криптовалюта на підйомі: біткоїн підскочив до максимуму з лютого

Біткоїн переживає війну з Іраном краще, ніж багато інших активів, включно із золотом.

Біткоїн зріс до максимуму за 11 тижнів після того, як президент США Дональд Трамп заявив про продовження перемир’я з Іраном, що підвищило довіру інвесторів.

Як пише Bloomberg, найпопулярніша криптовалюта зросла на 3,6%, ненадовго перевищивши позначку у 78 400 доларів – найвищий рівень із 3 лютого.

Ф’ючерси на індекс S&P 500 також зросли більш ніж на 0,5%, тоді як нафта Brent подешевшала на 1,8% – нижче 97 долара за барель.

Біткоїн переживає війну з Іраном краще, ніж багато інших активів, включно з традиційною "тихою гаванню" – золотом. З 27 лютого метал втратив близько 10%, тоді як криптовалюта додала понад 15%.

"Останніми тижнями крипторинок часто ігнорує негативні новини й зростає на позитивних. Рівень 75 000 доларів має виступати надійною підтримкою, а впевнений прорив вище 80 000 доларів відкриє значний потенціал подальшого зростання", – сказала співзасновниця Orbit Markets Каролін Морон.

З початку війни наприкінці лютого біткоїн переважно торгувався в діапазоні 65 000–75 000 дол. Така стабілізація стала перепочинком після кількох місяців падіння, коли токен втратив близько 40% від піку 126 000 доларів у жовтні на тлі різкого обвалу криптовалютних ринків.

Зазначається, що протягом останніх тижнів до біржових фондів, що торгують біткоїнами на американських біржах, знову почали надходити кошти. Цього тижня 13 фондів уже залучили понад 250 млн доларів чистих інвестицій.

