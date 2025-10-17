Очікується, що лідери ЄС проведуть широке обговорення цієї ініціативи та закличуть Єврокомісію представити пропозицію щодо позики.

Єврокомісія пропонує обговорити можливість використання для підтримки України ще 25 мільярдів євро заморожених російських активів, які знаходяться на приватних банківських рахунках, додатково до анонсованої раніше 140 мільярдної "репараційної позики", повідомляє Politico.

Видання нагадує, що ЄС має намір використати заморожені активи Росії на суму 140 мільярдів, які знаходяться у бельгійському депозитарії Euroclear, для надання Україні спеціального кредиту.

При цьому ще 25 мільярдів знерухомлених активів, за інформацією видання, лежать на приватних банківських рахунках в країнах-членах Євросоюзу, і виконавча влада ЄС хоче обговорити можливість використання цих коштів для України.

Відео дня

"Слід розглянути можливість поширення ініціативи репараційного кредиту на інші іммобілізовані активи в ЄС… Така оцінка має бути проведена до прийняття рішення щодо подальших кроків ", - йдеться в документі, який Комісія розіслала країнам-членам напередодні зустрічі європейських послів.

У документі викладено "принципи розробки" ініціативи щодо "репараційної позики" Україні, яка буде винесена на обговорення перед самітом ЄС у Брюсселі наступного тижня. Крім цього, за наполяганням Бельгії, до нього включено гарантії за кредитом через ризик позовів Москви стосовно повернення активів.

"Необхідно створити надійну структуру гарантій та ліквідності, щоб гарантувати, що ЄС завжди зможе виконати свої зобов'язання перед Euroclear… З цією метою пропонується створити систему двосторонніх гарантій від держав-членів до Союзу", - зазначається у пропозиції Єврокомісії.

Очікується, що лідери ЄС проведуть широке обговорення цієї ініціативи та закличуть Комісію представити пропозицію щодо позики.

Заморожені активи Росії - останні новини

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення ЄС заморозив близько 200 мільярдів євро російських активів. Після тривалих обговорень блок погодився використовувати на потреби України відсотки, отримані з цих активів, і зокрема 1 жовтня 2025 року до держбюджету надійшов черговий транш у 4 мільярди євро.

6 жовтня Єврокомісія представила план використання заморожених активів РФ на фінансування відбудови України. План передбачає надання Україні "репараційної позики" у 140 мільярдів євро, яку наша держава має повернути лише у випадку виплати РФ репарацій.

За неофіційною інформацією, ЄС підготує пропозицію щодо механізму виділення коштів до другого кварталу наступного року. Проте у блоці досі тривають активні дискусії щодо можливості використання цих коштів, оскільки деякі країни-члени, зокрема Бельгія, побоюються судових позовів Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: