Виплата у розмірі 4 млрд євро надійшла саме в День захисників і захисниць України.

До державного бюджету України надійшов транш у 4 мільярди євро від Європейського Союзу за рахунок російських заморожених активів. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Фінансування надійшло у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом Міністерство фінансів вже залучило за програмою ERA 14 млрд євро від ЄС із передбачених 18,1 млрд євро. Решту коштів Україна має отримати до кінця року.

Гроші можуть бути використані як на видатки держбюджету у соціальній сфері, так і на сферу оборони країни.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram відзначила символічність такої виплати саме на День захисників і захисниць України.

"Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для нас важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку", – вказала голова уряду.

В Євросоюзі почали розробляти механізм передачі Україні російських заморожених активів у вигляді "репараційного кредиту". Україна віддасть цю позику лише після отримання репарацій від Росії після перемоги. Сума кредиту може скласти до 130 мільярдів євро.

Наразі ключовою називають позицію Франції, яка поки що з обережністю ставиться до фінансування України за рахунок заморожених російських активів. ЄС прагне отримати від французького лідера Емманюеля Макрона згоди в цьому питанні.

