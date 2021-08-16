За його словами, це пов'язано з продажем валюти підприємствами-експортерами.

За минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,5%, і на початку тижня експерти очікують його подальшого зниження.

Про це повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, це пов'язано з продажем валюти підприємствами-експортерами.

"За інформацією НБУ, населення з початку місяця залишається чистим покупцем валюти. Але при цьому підприємства-експортери продають валюти більше, ніж купують. І цього чистого продажу валюти підприємствами вистачає на те, щоб її купувало населення, банки на свою позицію і Нацбанк для поповнення міжнародних активів. І гривня при цьому зміцнюється", - повідомив Іосуб.

"На початку тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,6 грн/дол., а готівковий долар у банках торгуватиметься поблизу 26,5/26,7 грн/дол.",- прогнозує експерт.

Курс на 16 серпня:

Національний банк України на понеділок, 16 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,69 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій